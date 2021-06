Sardegna: dalla Regione 13,5 milioni per le borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti universitari meritevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 13 milioni e 650mila euro di fondi da ripartire agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e Sassari, per le borse di studio a garanzia del pieno successo formativo di studenti esenti o privi di mezzi, sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2020/2021, a corsi di primo, secondo e terzo livello nelle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale) di Cagliari e di Sassari e alle Scuole superiori per mediatori linguistici, alla Pontificia Facoltà Teologica e agli Istituti Superiori di Scienze Religiose abilitati a rilasciare titoli universitari, aventi sede legale nella Regione Sardegna. La Regione Sardegna ha programmato le risorse e le azioni a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità al fine di garantire massimi livelli di accessibilità all'Università con forme che garantiscano sistemi di sostegno per gli studenti con difficoltà. Il ministero dell'Università e della Ricerca, con gli ultimi decreti, ha provveduto a confermare per l'anno accademico 2021/2022 gli importi minimi delle borse di studio ed i limiti massimi degli indicatori della Situazione economica equivalente (Isee) e della Situazione patrimoniale equivalente (Ispe), in relazione al fatto che l'Istituto nazionale di statistica indica una variazione negativa del 0,3 per cento dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2020. (segue) (Rsc)