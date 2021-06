Covid: Iannone (Fd'I), De Luca scarica sui cittadini campani sua incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con dubbi strumenti giuridici De Luca vuole continuare a limitare la libertà dei cittadini. Pensa all'obbligo delle mascherine mentre non è capace di fare il tracciamento pure al cospetto dei pochi casi. Le preoccupazioni per la variante delta sono le legittime ma sono le Istituzioni a caricarsi il peso della prevenzione. Basta vessazioni ai cittadini". Lo ha dichiarato in una nota il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia. (Ren)