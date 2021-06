Camorra: a Napoli rimosso altarino dedicato a pregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Napoli, alla Salita Concordia, nel quartiere Montecalvario, l’amministrazione comunale, assistita dalle forze dell’ordine, ha rimosso un altarino, posto su suolo pubblico, in area di interesse archeologico, dedicato a Salvatore De Biase, pregiudicato affiliato al clan camorristico Di Biasi. "Il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico - ha fatto sapere la Prefettura in una nota - in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via". (Ren)