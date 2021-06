Napoli 2021: D'Angelo, area flegrea diventi polo di intrattenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intera zona flegrea della città ha la possibilità e la vocazione a diventare un vero e proprio polo di intrattenimento mettendo in rete le strutture già esistenti e quelle oramai abbandonate e da recuperare". Lo ha affermato il candidato sindaco Sergio D'Angelo che ieri sera ha visitato il parco divertimenti di Edenlandia accompagnato dall'imprenditore Gianluca Vorzillo. "Pensare - ha proseguito - che nella sola X Municipalità insistono la Mostra d'Oltremare, Città della Scienza, Edenlandia, lo Zoo, l'Ippodromo e lo stadio Maradona. Una pubblicità strategica per promuovere tutta la zona come il punto focale del divertimento e dello sport partenopeo darebbe slancio alle iniziative e sarebbe più efficace che la promozione della città attraverso le fiction televisive". "Con un cospicuo investimento si dovrebbe recuperare la struttura fatiscente del Palazzetto dello Sport Mario Argento, migliorare la piscina Scandone recentemente chiusa dalla Asl e attrezzare l'area ex Nato di Bagnoli, abbandonata dal deficit di iniziative istituzionali", conclude D'Angelo.(Ren)