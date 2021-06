Imprese: Roma Tre ed Enel insieme per una formazione pensata per il mondo del lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La formazione universitaria e la formazione in azienda – ha dichiarato Silvia Ciucciovino, prorettore con delega ai Rapporti con il mondo del lavoro - si fondono per creare figure professionali altamente specializzate e dotate sul campo di tutte le competenze necessarie all'inserimento lavorativo. Quale migliore esempio di connessione tra Università e mondo del lavoro per formare le competenze del futuro?”. “Collaborare con il mondo universitario per integrare la formazione accademica con quella aziendale è fondamentale”, ha commentato Carlo Tamburi, direttore Enel Italia. “Sono in corso cambiamenti epocali che richiedono competenze e approcci nuovi, basti pensare alla transizione energetica, alla digitalizzazione e al ruolo ormai imprescindibile della sostenibilità nel modello di business di un’azienda come Enel”. A favorire per ciascuno “studente-apprendista” l’integrazione tra l’apprendimento in aula (con insegnamenti aggiuntivi di misure e macchine elettriche, impianti elettrici di distribuzione, sicurezza degli impianti elettrici) e l’esperienza lavorativa saranno un tutor aziendale e da un tutor universitario. L’Apprendistato di alta formazione e ricerca si concluderà con il conseguimento della laurea triennale in Ingegneria Elettronica entro la durata del corso di studi e comunque non oltre il 31 marzo 2023. (Com)