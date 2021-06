Cultura: domani nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani a partire dalle ore 17.30 andrà in onda una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa che andrà ad approfondire il tema della "Cancel culture", fa sapere la nota della Radio. In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: "Non potevamo non dedicare attenzione a quest'ultima, discussa, moda importata dagli Stati Uniti che è oramai da diversi mesi al centro di dibattiti in molti ambienti metapolitici e culturali". "Andremo pertanto a sviscerare questo argomento – hanno precisato i promotori della emittente web – con l'equilibrio e l'oggettività che ci contraddistingue, evitando di scadere in isterismi e levate di scudi tout court nei confronti di simboli e personaggi ben lontani dall'essere considerati modelli di riferimento. A fornire opinioni e chiavi di lettura ci saranno illustri membri della nostra redazione, come gli scrittori Francesco Demattè, Francesco Boco e Andrea Marcigliano. Interverrà inoltre il caporedattore del Primato Nazionale, Valerio Benedetti". La trasmissione potrà essere seguita in diretta al link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti su WhatsApp al numero 324 953 95 64. Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l'account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it, conclude la nota della Radio. (Ren)