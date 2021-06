Ex Ilva: sindacati chiedono incontro con governo e Acciaierie d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari generali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno chiesto un incontro sull’ex Ilva con il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e con i rappresentanti di Acciaierie d’Italia. “Riteniamo che occorra rapidamente individuare e mettere in campo le azioni, gli investimenti e le soluzioni che possano costituire il rilancio produttivo del gruppo siderurgico”, si legge nella lettera firmata da Francesca Re David (Fiom-Cgil), Roberto Benaglia (Fim-Cisl) e Rocco Palombella (Uilm-Uil). “La gravità della situazione in cui versano tutti i lavoratori coinvolti e gli impianti del gruppo siderurgico – spiegano – non permette ulteriori dilazioni e richiede l’apertura di un confronto tra tutti i soggetti interessati”.(Rin)