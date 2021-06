Acqua: Papatheu (FI), gestione lasciata a piccoli Comuni è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mantenimento da parte dei piccoli Comuni della gestione diretta del servizio idrico "è un’ottima notizia e costituisce un’altra vittoria per la Sicilia". Lo scrive in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito alla cancellazione dell’ipotesi di abrogazione presente in una bozza del decreto "Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica", dell'articolo 147, comma 2 bis, lettera b del Testo unico ambientale del 2006, che prevede le gestioni dirette comunali in presenza dei presupposti di legge. "Si tratta di una battaglia che abbiamo condotto insieme al Comitato di sindaci siciliani che si è costituito in difesa del servizio idrico integrato - aggiunge la parlamentare azzurra -. Su questa, come su altre tematiche, sarò sempre al fianco degli Enti locali dell’isola. L’acqua è un diritto e la piena applicazione del diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, quale riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dagli Stati membri dell'Unione europea - conclude Papatheu -, è essenziale per la vita". (Com)