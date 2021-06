Scuola: Mipaaf, ripartito fondo da 5 milioni a sostegno delle mense biologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituite nel 2017, nelle mense biologiche certificate vengono serviti annualmente oltre 11 milioni di pasti che rispondono ai requisiti previsti dal Mipaaf. Le mense scolastiche, per qualificarsi come biologiche, sono tenute a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine biologica, percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto biologico utilizzato: frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, almeno il 70 per cento di olio extravergine, il 100 per cento di uova, yogurt e succhi di frutta e almeno il 30 per cento di prodotti lattiero caseari, carne e pesce da acquacoltura. (Com)