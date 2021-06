Covid: Gimbe, migliorano ulteriormente dati Sardegna, accelera campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 20.395 le somministrazioni nelle ultime 24 ore delle quali 6.256 prima dose e 14.139 richiami che portano il dato complessivo delle inoculazioni a quota 1.259.208, cioè l'83,7 per cento delle 1.504.095 dosi consegnate. Secondo il report della fondazione Gimbe, la percentuale di over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 17,6 per cento. Gli over 80 con ciclo completo sono pari all'80,1 per cento a cui aggiungere un ulteriore 9 per cento solo con prima dose, mentre nella fascia 70-79 anni, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale è pari a 40,8 per cento (+43,9 per cento con la prima somministrazione). I 60-69enni chi ha completato il ciclo vaccinale è pari al 33,3 per cento più un 43,8 per cento solo con prima dose. (Rsc)