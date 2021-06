Vaccino: Verdoliva (Asl Napoli 1), i cittadini non prenotandosi non permettono di raggiungere l'immunità di gregge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stato d'animo ci dice di non togliere la mascherina al di là delle indicazioni del Governo. Mascherina, distanziamento fisico e igiene sono fondamentali. Sulla Asl Napoli 1 abbiamo casi isolati di variante Delta e formalmente non ne abbiamo". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc targato Italia. "Le persone - aggiunge - che arrivano da altri paesi o che erano già vaccinate, sono sottoposte all'osservazione se oggetto di variante. Vogliamo confinarle e mettere in campo quell'azione attuata già con le varianti precedenti". Sulle vaccinazioni il manager lancia l'allarme: "Penso che i successi di contrasto alla pandemia abbiano coinvolto tutti gli attori. Dobbiamo contestualizzare i cambiamenti dello scenario epidemiologico e sentire il dovere di vaccinarci. Sono 546mila le prime dosi e la metà si sono consolidate in seconde dosi, numeri importanti ma dobbiamo comunque invitare a vaccinarsi chi non lo ha ancora fatto. I medici devono spingere e far capire quanto sia importante, non è possibile che a Napoli ci sia solo il 62 per cento di prenotazioni. Tra oggi e domani ci restano circa 3mila di quelli prenotati, da dopodomani non abbiamo più 1 persona in piattaforma". "Abbiamo raggiunto - sottolinea il direttore - i senza fissa dimora, il campo rom della circonvallazione esterna ma i cittadini non iscrivendosi non permettono alla città di raggiungere l'immunità di gregge. Non dobbiamo tralasciare nulla, abbiamo lanciato tre open day e chi lo farà riceverà la seconda dose in 3 settimane con Pfizer". "Sulla situazione della temperatura all'Ospedale del Mare chiedo scusa a pazienti e operatori, non si trattava di rottura dei condizionatori ma di un problema legato alla voragine: a causa del sequestro questo lavoro non si poteva fare prima", conclude Verdeoliva. (Ren)