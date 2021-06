Piemonte: Regione, stanziati 10 milioni per la montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, la Giunta del Piemonte ha approvato in queste ore il riparto del Fondo regionale della montagna 2021, in attuazione della legge regionale per la tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna. Le risorse messe a disposizione dei territori montani dalla Regione per il 2021 ammontano a più di 10,7 milioni di euro e sono ripartite tra le Unioni Montane secondo la seguente modalità: il 63,1 %, pari a 6,7 milioni di euro - che saranno suddivise in proporzione alla popolazione residente e alla superficie - come contributo alle spese di funzionamento; un terzo di queste risorse sarà destinato all'attuazione del Programma annuale; il 26,9%, pari a 2,9 milioni di euro, come contributo alla spesa per il personale dipendente delle Unioni Montane che svolge le funzioni regionali delegate; il 10 %, pari a 1 milione di euro, destinato al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle Unioni Montane o da altri soggetti e associazioni. (segue) (Rpi)