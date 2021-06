Campania: Pellegrino (Iv), Registro dialisi e trapianto rene strumento prezioso da rendere operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Regione Campania, ad oggi, non è ancora integralmente operativo il 'Registro dialisi e trapianto di rene', essendo necessaria a tal fine l'adozione di un Regolamento attuativo, allo stato mancante - spiega una nota - Alle Regioni è demandato il compito di darne concreta attuazione. I Registri di patologia rappresentano oggi una vera e propria risorsa clinica. Essi svolgono una funzione fondamentale ai fini di prevenzione, cura e monitoraggio. L'interrogazione presentata dal consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale della Campania, ha l'obiettivo di dotare la nostra Regione di uno strumento particolarmente utile a tantissimi pazienti e indispensabile per una corretta programmazione e pianificazione sanitaria". "L'effettiva operatività del Registro 'Dialisi e Trapianto di Rene' – ha precisato Pellegrino – avrebbe riflessi positivi in termini di assistenza e monitoraggio verso i pazienti dializzati e consentirebbe, soprattutto in una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo, di individuare con accuratezza i casi clinici che consigliano un potenziamento dell'assistenza dialitica domiciliare, evitando, al tempo stesso, una sovraesposizione al contagio da Covid 19 da parte dei soggetti fortemente immunodepressi". (Ren)