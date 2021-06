Vaccino: Tommasielli (Unità di crisi Campania), mancate adesioni in piattaforma colpa di analfabetismo digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In effetti siamo all'opera da molto tempo per raschiare il fondo del barile e andare in modo capillare nelle case degli anziani per le vaccinazioni domiciliari con le Usca. E dobbiamo convincere quelli che non si sono palesati in piattaforma, anche l'analfabetismo digitale è una causa". Lo ha detto Giuseppina Tommasielli, medico di base e membro dell'Unità di crisi regionale Covid-19 della Campania, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Quando le persone sanno che c'è un interlocutore si sentono più tranquilli e si convincono. Come per il vaccino antinfluenzale si raggiungono coperture importanti, se il paziente è affidato al proprio medico si sente più tranquillo, permettendo così una campagna non straordinaria ma ordinaria". Sui medici di base Tommasielli ha ammesso: "Non sarebbe onesto non ammettere che nella mia categoria qualcuno si è tirato indietro, quando si è in guerra fondamentale che tutti siano ai loro posti per combattere". (Ren)