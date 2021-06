Disabilità: garante Campania, sosta strisce blu gratis per veicoli con contrassegno europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, ha chiesto al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e al ministro per la Disabilità Erika Stefani la "modifica dell’articolo 9 della bozza di decreto legge Trasporti, associandosi alla richiesta di Cittadinanzattiva e Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare (Uildm), formulata insieme alla società di consulenza Vera Studio. La richiesta di modifica ha l’obiettivo di rendere ovunque gratuita la sosta sulle strisce blu per i veicoli dotati di apposito contrassegno europeo, garantendo così alle persone con disabilità nel nostro Paese il diritto ad una piena ed agevole mobilità che non sia solo frutto della buona volontà di un sindaco". “Occorre garantire – dichiara il garante dei disabili – gli stessi diritti ovunque e allo stesso modo. L’auto rappresenta un fondamentale ausilio per la mobilità delle persone con disabilità e, dunque, non riconoscere questo diritto significa limitare la libertà delle persone disabili arrecando un grave pregiudizio anche alla vita sociale degli stessi”.(Ren)