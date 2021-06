Campania: domani Gioventù nazionale e Fratelli d’italia in piazza per la manifestazione "Liberi dalla droga, mai schiavi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 26 giugno ricorre la giornata mondiale del contrasto alle droghe. L'attività politica di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale è sempre stata caratterizzata dal contrasto ad ogni tipo di sostanza stupefacente. Da sempre, infatti, siamo impegnati nell' arginare il fenomeno della tossicodipendenza e promuovere stili di vita sani, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Da sempre contestiamo la cultura dello sballo, che vuole sopraffare l’autenticità delle emozioni, dei rapporti sociali, del sano divertimento. Da sempre sosteniamo che la droga è una catena che opprime la nostra libertà". Lo dichiarano i coordinatori regionali della Campania di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale, il senatore Antonio Iannone e Roberta Clelia Salerno. "Per questo, a partire da questa sera, e per tutto il fine settimana, i nostri militanti saranno presenti nelle principali piazze della Campania, per promuovere la nostra idea di libertà", concludono. I prossimi appuntamenti, fa sapere una nota, sono: venerdì 25 Napoli, ore 19.15, flashmob a via Toledo altezza metro; sabato 26 Avellino, corso Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 12; sabato 26 Benevento, corso Garibaldi, gazebo dalle 18 alle 20; domenica 27 Battipaglia (Sa), gazebo dalle 16 alle 21; domenica 27 Caserta, passeggiata con volantinaggio dalle 11, partendo da Piazza Margherita. (Ren)