Roma: Nonno (Fd'I), sostengo con legale l'agente indagato per fatti di Termini

- "Ritengo assurdo che un agente che compia il proprio dovere fermando legittimamente un invasato che armato di coltello stava seminando il panico tra i passanti, debba rischiare di affrontare un processo". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia."Se lo Stato - continua - non si farà carico di fornire un legale al poliziotto che a Termini ha ferito con un colpo di pistola un ghanese che stava minacciando i passanti, lo farò io personalmente. Il fatto che l'agente non abbia ferito mortalmente l'aggressore in una situazione così delicata e ad alto rischio, poi, dimostra l'altro grado di professionalità e di addestramento dello stesso. Se dovesse essere rinviato a giudizio sarò io a farmi carico della sua difesa in termini economici", conclude Nonno.(Ren)