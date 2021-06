Abruzzo: incontro su vertenza Brioni il 6 luglio in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dell'accordo sindacale sottoscritto al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Brioni, l'assessore regionale alle Politiche del lavoro, Pietro Quaresimale, ha convocato per martedì 6 luglio, alle ore 11, presso la sede della regione Abruzzo in via Passolanciano a Pescara, un incontro per fare il punto sulla situazione e per verificare le condizioni inserite nell'accordo. All'incontro sono stati convocati la direzione dell'azienda abruzzese, il Comune di Penne e i rappresentanti sindacali di Cigl, Cisl e Uil. "E' importante capire meglio, direttamente con gli attori principali, istituzionali e non, i contenuti dell'accordo sindacale che interessa la Brioni - ha detto l'assessore Quaresimale - anche per verificare eventuali azioni che può mettere in campo la regione Abruzzo che in questo senso conferma la propria disponibilità per eventuali iniziative collaterali". (Gru)