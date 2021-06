Cultura: lunedì presentazione del docufilm "Mirea" alla Fondazione Banco di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 28 giugno ore 11.30 a Napoli, presso la Fondazione Banco Napoli (via Tribunali 213) si terrà la presentazione del docufilm Mirea tratto da una storia di riscatto realmente vissuta nel carcere minorile di Nisida. Intervengono la presidente della Fondazione Banco Napoli, Rossella Paliotto, il direttore dell’istituto penale per minorenni di Nisida, Gianluca Guida, il regista del docufilm, Salvatore Sannino e l’artista Lello Esposito. Saranno presenti gli attori, tra loro anche ex detenuti. Mirea è stato finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli e realizzato dall’Associazione Teatro di Sotto con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. (Ren)