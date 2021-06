Napoli: premiato con la medaglia della città nuotatore paralimpico Boni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La medaglia della città a Vincenzo Boni campione di nuoto paralimpico è stata consegnata oggi a Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che era con l'assessore allo sport Ciro Borriello e alle politiche sociali Donatella Chiodo. De Magistris si è complimentato con il campione napoletano per i recenti successi in vasca ottenuti a Madeira e gli ha rivolto il più caloroso in bocca al lupo per le nuove imprese sportive che lo attendono. L'annuncio in una nota del Comune. (Ren)