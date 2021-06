Napoli: via libera a delibera su accordo con Rfi per galleria Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata approvata pochi minuti fa in giunta la delibera, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente, con la quale si approva lo schema di atto integrativo all'accordo sottoscritto in data 26 marzo 2015 da Rete Ferroviaria Italiana gruppo Ferrovie dello Stato e Comune di Napoli, per la rimodulazione della realizzazione delle opere di viabilità comunale a farsi, con l'inserimento degli interventi di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito veicolare della galleria Vittoria". L'annuncio in una nota del Comune: L'accordo individua Anas come soggetto attuatore dell'intervento di per un importo pari a 2 milioni di euro. L'accordo individua le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento e ne stabilisce le modalità di erogazione nei confronti del soggetto attuatore che avverranno direttamente a cura di Rfi". Nella giornata di domani è previsto un primo incontro tra le strutture per dare il via libera alla commessa. (Ren)