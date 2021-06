Agroalimentare: Confagricoltura su trebbiatura 2021, meno grano ma di alta qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in fase avanzata la trebbiatura del grano duro in Sicilia e Puglia ed emerge che, al contrario delle previsioni iniziali (che stimavano +9 per cento), il raccolto è in diminuzione: Igc (International Grains Council) e Bmti hanno rivisto al ribasso le stime produttive (-9,2 per cento). Lo sottolinea Confagricoltura che sta monitorando le operazioni di mietitura in atto sul territorio. Nel Foggiano, area particolarmente vocata alla produzione – a causa della gelata di aprile e della siccità di maggio – si registra un calo produttivo ancor più marcato (tra -20 e -30 per cento). Però la qualità sembra ottima con peso specifico mediamente superiore a 80, mentre le proteine medie si attestano intorno a 13-14 per cento. Che la qualità ci sia, è testimoniato anche dal fatto che il listino prezzi della Borsa Merci di Foggia (del 23 giugno) - dopo la fase di stallo per la trebbiatura - registra per il prodotto fino con contenuto proteico minimo del 12 per cento, quotazioni di 300 euro/tonn. Si tenga presente che i prezzi del grano duro avevano raggiunto picchi superiori a 300 euro a tonnellata nel 2020, poi erano calati gradualmente nel 2021. (segue) (Com)