Napoli: Laboccetta (Polo Sud), centrodestra deve reagire e riscoprire le ragioni dell’unità

- “Il centrodestra a Napoli si sta infilando in un cul-de-sac. Occorre reagire immediatamente, riscoprendo le fondamentali ragioni dell'unità nella massima chiarezza. Non sono ipotizzabili divisioni. Di nessun tipo. Napoli ha una straordinaria storia popolare e sociale". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Se ripartiamo uniti parlando il linguaggio che sa ascoltare la Napoli profonda tutto è ancora possibile - prosegue il presidente di Polo Sud - Ma bisogna correre. Rivolgo un garbato invito a Matteo Salvini, a Giorgia Meloni, ad Antonio Tajani per gustare a Napoli, la prossima settimana una bella pizza in un quartiere del nostro centro storico per dare lo sprint alla campagna elettorale. La Capitale del Sud è ancora pronta ai nastri di partenza per chiudere definitivamente con l'istrionismo e la demagogia". (Ren)