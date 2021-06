Cultura: oggi nuova puntata di Radio Kulturaeuropa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per oggi, a partire dalle ore 18.30, una nuova puntata di Radio Kulturaeuropa. "La puntata riprenderà il ciclo dedicato alla musica alternativa intitolato 'Voci fuori dal coro' e insisterà sul periodo di transizione compreso tra il 1984 e il 1993", fa sapere la Radio attraverso una nota. In merito alla trasmissione, gli animatori della web radio hanno dichiarato: "Proseguiremo con questo episodio il nostro viaggio nella musica alternativa dopo le digressioni delle ultime settimane. Ritorneremo dunque a parlare del processo evolutivo attraversato da questa forma espressiva da sempre veicolo di idee e contenuti spesso scomodi o sconosciuti ai più". "Per affrontare il tema – hanno precisato i promotori della emittente web – avremo ancora una volta con noi Claudio Volante, presidente dell'Associazione culturale Lorien e nostro 'Cicerone' in questo percorso di riscoperta musicale. Seguirà poi Flavio Nardi, produttore della storica etichetta discografica 'Rupe Tarpea Produzioni' e già nostro ospite in altre occasioni di approfondimento dell'argomento. Vi sarà infine Francesco Mancinelli, cantautore che ha rappresentato una voce narrante di una intera generazione militante", concludono i promotori. La trasmissione potrà essere seguita in diretta, cliccando sul link https://www.kulturaeuropa.eu/radiokulturaeuropa/ e sarà possibile interagire con gli ospiti su WhatsApp al numero 324 953 95 64. "Le prossime attività della radio saranno pubblicizzate tramite l'account Facebook https://www.facebook.com/kulturaeuropa/ e quello Instagram https://www.instagram.com/kulturaeuropa/?hl=it", fa sapere Radio Kulturaeuropa. (Ren)