Campania: oggi al Centro Direzionale di Napoli confronto su Studio Spes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Studio Spes – ha sottolineato Cerino nel suo intervento - rappresenta un solido pilastro per la sanità regionale, grazie al quale possiamo finalmente far partire interventi mirati, dando il via a percorsi di sanità territoriale di prevenzione e di precisione, che siano esaustivi nell'affrontare la problematica. Oggi sappiamo che non esiste un fenomeno di inquinamento diffuso, ma fenomeni diversi di inquinamenti specifici e puntiformi, che non si possono affrontare allo stesso modo". "Oggi – ha dichiarato Forte - si è chiarito ancora una volta che gli inquinanti nella Valle dell'Irno sono riferibili ad attività siderurgica come quella delle Fonderie Pisano. Come comitato andremo avanti con azioni concrete, con una diffida e una querela al sindaco di Salerno, che non ha chiuso la fabbrica né il forno che produce mercurio, e al governatore De Luca, che non ha messo in campo iniziative concrete per la disintossicazione della popolazione del territorio". (Ren)