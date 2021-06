Napoli: domani Giammarino candidato sindaco a conferenza stampa rinascente autorità duosiciliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 25 giugno alle ore 12, in Piazza Dante a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della rinascente autorità duosiciliana, ospitata dal Graziani Bristrot al civico 58. Interverranno tra i fondatori il prof. Vincenzo Gulì, che tratterà gli aspetti generali, l’avv. Silvestro Oliva, che esaminerà gli aspetti giuridici, l’avv. Ennio Apuzzo, che illustrerà gli aspetti organizzativi, l’imprenditore Antonio Caputo, che esporrà gli aspetti economici e vi sarà il saluto del dott. Gino Giammarino, candidato sindaco di Napoli. Al termine un aperitivo sarà offerto ai convenuti. "L’evento - spiega una nota - fa seguito allo scorso 13 maggio, quando per la prima volta nella storia attuale, è stata formalizzata all’Onu la creazione di un Comitato per la Liberazione nazionale delle Due Sicilie che ha contestualmente denunciato la violazione dei diritti umani perpetrata dall’Italia contro i popoli siculo-napolitani dal 1860 ad oggi". (Ren)