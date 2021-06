Sardegna: nuovo logo istituzionale per la Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'adozione del nuovo logo il valore identitario della Sardegna viene trasmesso a tutti gli elementi visivi, amplificandone la capacità di penetrazione e di promozione. In generale, l'adozione del manuale rientra in una precisa strategia finalizzata a ridefinire gli strumenti di comunicazione visiva e fissare le regole per un loro corretto utilizzo da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti esterni a cui viene concesso il patrocinio. Più nello specifico il manuale fissa le caratteristiche del nuovo logo (simbolo e logotipo), rielabora i colori che dovranno essere utilizzati nella documentazione amministrativa e nelle diverse forme di comunicazione istituzionale. Sempre attraverso le indicazioni contenute nel manuale vengono individuati i colori da utilizzare per identificare i principali tematismi relativi alle attività amministrative e di indirizzo. (Rsc)