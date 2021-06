Covid: Gimbe, migliorano ulteriormente dati Sardegna, accelera campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna rimane stabilmente nella zona verde europea e, anzi, secondo il rilevamento della Fondazione Gimbe, migliora i dati rispetto alla scorsa settimana: 151 i casi positivi per 100 mila abitanti e una diminuzione del 58,4 per cento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti nel periodo preso in considerazione (12 maggio-22 giugno) è pari a 105 sopra la media italiana che si attesta sui 101. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3 per cento) e in terapia intensiva (2 per cento) occupati da pazienti Covid-19. Sul fronte vaccinazione, la Sardegna è poco sotto la media nazionale per la percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo che nell'Isola è pari a 24,5 per cento (a cui aggiungere un ulteriore 29,4 per cento solo con prima dose), mentre nel Paese si attesta sul 27,6 per cento (più un 26,5 per cento con solo una dose). (segue) (Rsc)