Sardegna: formazione, la giunta approva la programmazione dell'offerta formativa 2021-25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore del lavoro, Alessandra Zedda, ha approvato la programmazione finanziaria dell'offerta formativa per gli anni 2021-25, con uno stanziamento pari a 15.756.390,76 di euro. "I percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) - spiega il presidente della Regione Christian Solinas - sono un importante mezzo per contrastare la dispersione scolastica e facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro. La pandemia ha inciso pesantemente sulla continuità dei percorsi formativi e sul numero delle iscrizioni. Pertanto - aggiunge Solinas - abbiamo deciso di intervenire incrementando le risorse, potenziando la filiera e collaborando col sistema dell'istruzione per ridurre quegli ostacoli che penalizzano i giovani in condizioni di svantaggio". "Con questo provvedimento - sottolinea l'assessore del Lavoro Alessandra Zedda - vogliamo garantire a tutti un percorso di istruzione con le stesse opportunità di apprendimento. Una particolare attenzione è dedicata ai disabili, per i quali occorre promuovere l'utilizzo delle metodologie più adeguate e degli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi, mettendo sempre al centro la persona e le sue necessità. La misura - conclude l'assessore del lavoro - predispone le azioni necessarie per garantire pari opportunità di successo formativo alle persone con disabilità, a valere sulle risorse POR Fondo Sociale europeo Plus 2021-27". (segue) (Rsc)