Campania: FI, domani a Napoli conferenza stampa con Gasparri su commissioni d'accesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 25 giugno alle 11.30, presso la sede del coordinamento regionale campano di Forza Italia al corso Umberto I n. 35, Napoli, si terrà una conferenza stampa per illustrare le interrogazioni parlamentari con le quali il partito ha chiesto l'istituzione delle Commissioni di accesso per i Comuni di Torre del Greco, di Torre Annunziata e per l'Asl Napoli 3. All'iniziativa prenderanno parte Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, Domenico De Siano, coordinatore Forza Italia Campania, Marzia Ferraioli, vice coordinatore vicario Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, vice coordinatore vicario Forza Italia Campania e Carlo Sarro, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati.(Ren)