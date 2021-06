Amministrative: De Siano (FI), simbolo imprescindibile, unità centrodestra ovunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'identità politica è un valore e in Campania Forza Italia correrà col proprio irrinunciabile e imprescindibile simbolo, soprattutto nel capoluogo regionale". Lo annuncia il coordinatore campano di Forza Italia in Campania Domenico De Siano. "Lo stesso vale per l'unità del centrodestra – aggiunge – se c'è un accordo è regionale e senza eccezioni in nessun capoluogo di provincia. Il centrodestra unito vince, e vince se è coeso e coerente ovunque, come auspichiamo tutti", conclude De Siano. (Ren)