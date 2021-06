Scuola: Mipaaf, ripartito fondo da 5 milioni a sostegno delle mense biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni di euro alle Regioni italiane per sostenere le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021. E' stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto del ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il ministero dell'Istruzione, sul riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021. Il Fondo - riferisce una nota del Mipaaf - è assegnato a tutte le Regioni e Province autonome e permette di ridurre i costi a carico delle famiglie beneficiarie del servizio di mensa scolastica biologica e di realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole per un'alimentazione equilibrata. In particolare, il 14 per cento del Fondo è dedicato all'incremento dell'informazione e promozione di iniziative alimentari in materia di agricoltura biologica, ad eccezione dell'Emilia-Romagna, unica Regione che risulta avere già soddisfatto il criterio. (segue) (Com)