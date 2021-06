Napoli: D'Angelo, concedere riscatti simboli a inquilini immobili residenziali comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'Angelo, che è sostenuto dalle liste civiche "Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo", "La Città che vogliamo con Sergio D'Angelo" e "Lista civica per Napoli – SiAmo Napoli", ha parlato anche del tema periferie: "Sulle periferie scontiamo ritardi non di dieci anni ma di un trentennio, si può addirittura dire che le periferie a Napoli nascono abbandonate, ma dobbiamo provare a cambiare le cose a partire dal linguaggio che utilizziamo per definire queste zone della città". D'Angelo ha dichiarato: "Periferie è un termine che ormai designa qualcosa di marginale, e spesso fa rima con degrado, criminalità organizzata e non, desertificazione sociale ed occupazionale. L'obiettivo della prossima amministrazione è quello di fare in modo di cancellare quelle che sono le 'periferie sociali' e cercare di riannodare i fili del tessuto della nostra città ridotto ormai a brandelli". (Ren)