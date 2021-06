© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Aielli (in provincia di L'Aquila) "per inaugurare la Divina Commedia scritta sui muri, dopo Fontamara, la Costituzione e i tantissimi murales". Lo dichiara su Twitter il ministro per la Cultura, Dario Franceschini. "Un piccolo comune che ha intelligentemente investito sulla cultura e la Street art", aggiunge il ministro. (Rin)