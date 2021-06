Roma: M5s, su Expo 2030 ok proposta Raggi, la sosterremo con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo con forza la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030 espressa dalla sindaca Virginia Raggi. Una proposta che la stessa sindaca ha condiviso con i candidati delle altre forze politiche e che ha riscontrato una unanimità di consensi convogliati in una lettera rivolta al presidente Draghi". Lo affermano in una nota i parlamentari e gli europarlamentari romani M5s. Il Movimento cinque stelle "si impegna a promuovere questa candidatura davanti al governo, affinché sia fatta propria dal Paese intero, nella piena consapevolezza che non possa esistere un palcoscenico più prestigioso di quello della Capitale per un evento così importante", concludono.(Com)