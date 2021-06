Covid: Piemonte, Cirio a Roma da Figliuolo, chiesto incremento di forniture di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato a Roma il generale Figliuolo per un aggiornamento sulle consegne previste per le prossime settimane. A luglio la disponibilità previsionale per il Piemonte è inferiore di circa 160 mila dosi rispetto al mese di giugno. “La carenza di dosi incide sulla velocità alla quale possiamo procedere - spiega il presidente Cirio -. Ho chiesto al generale Figliuolo un incremento delle forniture, perché più dosi abbiamo più vaccini facciamo. Il generale mi ha spiegato che la riduzione dipende dalle consegne di Pfizer per l’Italia, ma mi ha dato massima disponibilità a venirci incontro per garantire al Piemonte la somministrazione dei richiami e il mantenimento di una media non inferiore a 38 mila vaccinazioni al giorno. Per monitorare l’andamento della situazione daremo al generale Figliuolo un aggiornamento bisettimanale, in modo da evidenziare subito eventuali carenze di dosi che dovessero verificarsi. In ogni caso garantiamo ampiamente il mantenimento dei nostri target, con l’obiettivo di superare alla fine di agosto cinque milioni e mezzo di dosi somministrate”. (Rpi)