Sardegna: Mostra internazionale "Sardegna isola megalitica", Franceschini, opportunità per tutto il Paese (2)

- "La collaborazione internazionale tra grandi musei è un segnale che accompagnerà la ripartenza dopo un anno complicato per il mondo della cultura - ha spiegato Franceschini -. Questa mostra sarà un grande successo e un'opportunità per tutto il Paese e per la Sardegna. In coincidenza con l'apertura della mostra, il primo luglio firmeremo a Cabras la nascita della fondazione tra la regione Sardegna e il ministero per la gestione di quel patrimonio unico e incredibile che sono i Giganti di Mont'e Prama. Si potrebbe ragionare, nell'attesa dei lavori di creazione del museo di Cabras, su un percorso internazionale dei Giganti, naturalmente con tutte le garanzie di tutela e sicurezza, in modo che l'apertura della sede definitiva possa rappresentare un grande evento internazionale. La Sardegna ha un patrimonio naturale e paesaggistico incredibile a cui si può affiancare un infinito patrimonio culturale, archeologico, artistico che non è stato conosciuto e valorizzato dal Paese negli anni passati. E questa mostra farà conoscere in tutto il mondo lo straordinario patrimonio culturale sardo". (segue) (Rsc)