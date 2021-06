Sardegna: formazione, la giunta approva la programmazione dell'offerta formativa 2021-25 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera prevede la programmazione dei percorsi di quarto anno per gli anni formativi 2022-23, la semplificazione delle procedure amministrative negli Avvisi pubblici che promuovono i percorsi formativi, e la riapertura dei termini per le iscrizioni ai percorsi che non hanno raggiunto il numero minimo di iscritti previsti dall'Avviso pubblico del 2020 per il conseguimento della qualifica professionale di operatore. Allo stesso modo, saranno riaperte le iscrizioni per i giovani destinatari dei percorsi IeFP finanziati dal Programma Garanzia giovani. A valere sul Fse plus e di concerto con la Direzione generale della Pubblica Istruzione, sarà inoltre attivata un'azione di sistema per favorire il raccordo tra il sistema regionale di IeFP e il sistema di istruzione professionale con l'istituzione della Rete regionale delle scuole di formazione professionale. Per i futuri bandi triennali, in via sperimentale, per almeno due cicli di programmazione, si procederà annualmente alla sola raccolta delle iscrizioni dei destinatari che determineranno l'effettiva concessione del finanziamento, nel limite della disponibilità finanziarie. (Rsc)