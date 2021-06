Campania: oggi al Centro Direzionale di Napoli confronto su Studio Spes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo voluto fare chiarezza sui tanti dati relativi all'incidenza dei fattori ambientali sull'insorgere di patologie tumorali, raccolti da decenni ma mai messi in correlazione tra loro, così da lasciar comprendere il reale impatto sulle popolazioni di un determinato territorio". È quanto dichiarato dal consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Maria Muscarà, a margine del convegno "Studio Spes, la verità nascosta", tenutosi questa mattina all'Auditorium della giunta regionale, al Centro Direzionale di Napoli. "I dati dello Studio Spes - continua Muscarà - rimasti nei cassetti per due anni e diffusi sono dopo due ricorsi al Tar e una serie di iniziative in Consiglio regionale, devono essere un punto di partenza per cominciare un lavoro di decodificazione che deve essere relazionato ai tanti studi realizzati negli ultimi anni. Solo così possiamo cominciare a curare la nostra regione dai veleni che hanno minato la salute di tantissimi cittadini". Al confronto hanno preso parte il presidente dell'associazione Medici per l'Ambiente Antonio Marfella, il consulente dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno Pellegrino Cerino e il presidente del comitato "Salute e Vita" Lorenzo Forte. "Spes racconta una verità – ha dichiarato Marfella - ma non è l'unica verità. Per comprendere e decodificare bene i dati raccolti, dobbiamo metterli in correlazione con i risultati di tutte le indagini realizzate in Campania. Oggi Spes ci dice quello che nel 2017 era il livello di contaminazione ambientale, una fotografia diversa dal 2007, quando nasceva il problema della Terra dei fuochi. E solo integrando tutti questi dati che possiamo capire cosa accadrà in futuro e agire per tempo". (segue) (Ren)