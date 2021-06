Sardegna: Carbosulcis, aggiornato provvedimento per garantire incentivo a esodo dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'Industria, Anita Pili, ha deliberato l'aggiornamento della procedura di concessione dell'incentivo all'esodo dei lavoratori della Carbosulcis SpA, così come previsto nell'accordo del Piano di chiusura della miniera di Nuraxi Figus."Il provvedimento - ricorda l'assessore - assicura l'incentivo all'esodo anche nel triennio 2022-2024 a quei dipendenti che intendano abbandonare l'azienda entro sei mesi dalla maturazione del requisito pensionistico o a chi, pur non avendo conseguito tale requisito, intenda abbandonare l'azienda per dedicarsi ad attività al di fuori di quella carboniera". Nel corso del prossimo triennio l'azienda ha previsto una fuoriuscita di almeno ulteriori 12 dipendenti, che porterà il numero complessivo degli addetti in esodo a circa 100 unità. (Rsc)