Sardegna: nuovo logo istituzionale per la Regione

- Nuovo logo istituzionale per la Regione Sardegna. E' contenuto nel "Manuale di identità visiva e immagine coordinata" approvato dalla Giunta regionale nel corso dell'ultima seduta. Oltre a rivisitare il logo, il documento sviluppa la nuova veste grafica che dovrà accompagnare tutte le azioni di comunicazione dell'amministrazione regionale. Il nuovo logo risponde all'esigenza di coniugare la storia e la tradizione con l'innovazione per conferire una nuova immagine alla Regione tramite un elemento grafico distintivo rinnovato ma al tempo stesso ancorato fedelmente al passato. La sua rielaborazione rispetta in modo fedele e autentico la composizione grafica dello Stemma e del Gonfalone e, allo stesso tempo, assume una grafica adattabile ai diversi strumenti di comunicazione in uso presso l'Amministrazione regionale, sempre più in ambito digitale. (segue) (Rsc)