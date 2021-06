Sardegna: test antigenici nelle farmacie, c'è il via libera della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ottica di un progressivo e rapido ritorno alla normalità, abbiamo dato ai cittadini uno strumento in più che consentirà a tutti, anche attraverso le farmacie, di accedere alla certificazione del 'Green pass' oggi ottenibile con l'esito di un tampone antigenico o molecolare negativo, con la vaccinazione o in seguito alla guarigione dalla malattia", dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas. "Non si potrà solo viaggiare in sicurezza – prosegue il presidente – ma sarà possibile accedere a determinati contesti sociali, eventi o altro. Con il 'Green pass' entra in gioco una certificazione che noi auspicavamo da tempo. Abbiamo il dovere di difendere gli importanti risultati raggiunti nella lotta al virus, ma allo stesso tempo stiamo ponendo le condizioni necessarie per ritornare il più possibile alla vita pre-pandemia, con i viaggi e le attività sociali a cui a lungo è stato necessario rinunciare. Turismo ed economia ripartono e i segnali sono positivi per la nostra Isola". "Le farmacie – dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – hanno una presenza capillare sul territorio regionale, questo consentirà ai cittadini che vorranno sottoporsi al test di poterlo fare con maggiore semplicità. Inoltre il coinvolgimento dei farmacisti contribuisce a rafforzare la nostra capacità di effettuare test, oggi fra gli indicatori di valutazione per l'attribuzione delle fasce di rischio". (Rsc)