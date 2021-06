Campania: M5s, puntare ad Alta Velocità a servizio aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'incontro di questa mattina ho ringraziato il sottosegretario Giancarlo Cancelleri e i vertici delle Ferrovie, per avere recepito la proposta, da più settimane ripetutamente avanzata, di dotare il Vallo di Diano di una stazione dell'alta velocità (che sia Atena Lucana o altra località è circostanza sulla quale si dovranno mettere d'accordo e pronunciare le comunità locali)". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 stelle Francesco Castiello: "Altra cosa è la seconda stazione che dovrebbe coincidere con Sapri. Ho precisato a chiare lettere ai miei interlocutori che Sapri deve essere la seconda fermata. Per tal modo entrambi i territori, valdianese e cilentano, ottengono l'inclusione nel circuito dell'alta velocità. L'incontro a Roma con i vertici di Rfi aveva ed ha l'obiettivo di rappresentare la complessità degli interessi di un territorio a sud della Provincia dal Vallo di Diano a tutto il Cilento, dalla costa all'interno". Il senatore Feliciana Gaudiano ha aggiunto: "Il potenziamento della tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria deve essere centrale nelle politiche di sviluppo delle Aree Interne. Soprattutto dopo l'approvazione di un mio ordine del giorno per impegnare il governo - nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari - a valutare, in primis, l'opportunità di prevedere la realizzazione di una stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi". (Ren)