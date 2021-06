Covid: Piemonte, gli over 60 potranno scegliere il tipo di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, 23 giugno, in Piemonte, sul portale www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che finora non hanno aderito alla campagna vaccinale potranno farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato. Un incentivo con cui la Regione punta a convincere i circa 208mila cittadini over60 (su una popolazione di riferimento di 1,4 milioni) che in Piemonte non hanno ancora manifestato la volontà di essere vaccinati e che, secondo la Regione, sono una assoluta priorità, perché rappresentano la fascia d’età più esposta alle conseguenze gravi del Covid. Inoltre, sempre per dare priorità massima agli over60, da lunedì 28 giugno tutti i cittadini con più di 60 anni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno essere vaccinati con accesso diretto presentandosi in uno degli oltre 200 hub del Piemonte, senza obbligo di preadesione. (Rpi)