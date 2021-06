Napoli: detenzione illecita di arma da fuoco, arrestato 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri a Quarto (Na) per detenzione illecita di arma da fuoco. L'uomo, già denunciato in passato, è stato segnalato dalla moglie, che avrebbe riferito agli inquirenti di essere stanca delle violenze dell'uomo. Durante la perquisizione domiciliare è stato trovato un fucile "Franchi" calibro 12 con calcio tagliato e canne mozzate, sapientemente occultato sotto al balcone. Il soggetto non ha saputo fornire indicazioni riguardo la provenienza dell'arma e i motivi della detenzione. Il 48enne è stato condotto in carcere in attesa di giudizio. (Ren)