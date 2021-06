Napoli: Clemente, a settembre riapriremo Galleria Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'opera importante con progetto esecutivo di 2 milioni di euro". Così l'assessore al Comune di Napoli, Alessandra Clemente, durante la trasmissione Barba e capelli su Radio Crc. "Ora due strutture importanti insieme al Comune - prosegue la candidata sindaco - come Anas e Rsi, c'è un grande impegno con la forza e la consapevolezza di iniziare i lavori quanto prima per restituire la Galleria Vittoria alla città in sicurezza. In un momento in cui il traffico si è alleggerito prima con le restrizioni e ora con la chiusura delle attività scolastiche utilizzeremo queste settimane per iniziare ad aprire un primo tratto di carreggiata. A settembre vogliamo riaprirla completamente", conclude Clemente. "Da Marano fino a Torre Annunziata ci sono cittadini orfani di un sindaco perché le amministrazioni sono braccia dei clan. E questi Comuni sono guidati dai partiti tradizionali - continua la candidata sindaco di Napoli - ed è per questo che serve la rigenerazione della classe dirigente. In questi 5 anni di legislatura si è fatto poco, come la difficoltà di mantenere i servizi pubblici. Lo stesso Comune di Napoli ha il 60 per cento in meno di dipendenti", conclude Clemente. (Ren)