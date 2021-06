Napoli 2021: Clemente, Manfredi e Maresca discontinui? Con loro esponenti della nostra amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maresca guarda a forze politiche di centrodestra e la nostra città ha una storica coscienza critica di sinistra e delle tante sinistre. Ci sta elemento di furbizia per Maresca ma anche di inciampo perché un giorno prende distanza dai partiti e altri no, elogia Berlusconi e poi dice di essere civico". Così l'assessore e candidata sindaco di Napoli Alessandra Clemente durante la trasmissione Barba e capelli parlando dei suoi rivali nella corsa al Comune. "In una città come questa - prosegue su Maresca - lo porta a un 25 per cento come è stato per Lettieri. Io accetterei i simboli di partito perché conta la coerenza, in questo momento i napoletani riconoscono la spontaneità dei percorsi". Poi arriva la stoccata ai due principali candidati: "In Manfredi e Maresca vedo il tema della discontinuità nei confronti dell'esperienza di de Magistris e poi noto moltissime figure politiche o consiglieri che hanno fatto parte di questi dieci anni. Io sono convinta che quest'esperienza debba evolversi e capire ciò che è stato fatto bene e male. Anche qui conta la coerenza. Io resterò comunque in Consiglio non so se Manfredi, Maresca e D'Angelo lo faranno. Sono sicura che invece lo farà Bassolino", conclude Clemente. (Ren)