Firenze: sindaco di Palazzolo, ritrovamento bimbo scomparso è grande gioia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un momento di grande gioia. Non abbiamo dormito per due giorni. Avevamo 300 persone in giro nei boschi di notte. Avevamo un sistema a rastrello che copriva due montagne ma che ha funzionato. Poi abbiamo avuto un colpo di fortuna, ma di chi si trova nel posto giusto al momento giusto. Nicola è stato trovato ai margini di una strada, ha fatto circa 5 km da dove stava. Sta bene". Lo ha detto Gian Piero Moschetti, sindaco di Palazzolo sul Senio poco fa su Rai Radio1 a "Che giorno è". (Rin)