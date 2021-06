Scuola: Uil, recuperare il divario tra Nord e Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi ha aggiunto: "È vero, un modello non è per sempre, bisogna avere la cultura e l'intelligenza di rinnovarlo, bisogna sempre perseguire il cambiamento, lo si ottiene solamente attraverso le risorse economiche, la disponibilità delle risorse professionali e la forza di portare avanti le nostre idee. Non possiamo essere ancorati ad un sistema vetusto, ad un modello di scuola che tutti ci criticano, ma non abbiamo avuto più risorse. Tranne le mascherine ed il gel, i docenti si sono dati da fare, già collegati nel primo giorno di lockdown. La scuola è stata resiliente, ha cercato di offrire il suo sostegno attraverso tablet, pc e connessioni. Noi docenti abbiamo fatto auto-formazione, abbiamo spinto l'acceleratore spinti dal pensiero che i nostri ragazzi fossero soli. Il 34 per cento a casa senza tecnologie, qui al sud, abbandonati, senza accesso alla connettività ed alle tecnologie". Il segretario nazionale Uil Giovanni Sgambati ha spiegato: "Recuperare squilibri di genere e generazionali. Non contro, ma per il Paese – spiega il segretario nazionale Sgambati - Rinvio del blocco dei licenziamenti, rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici, un'organizzazione sanitaria territoriale ed una riforma fiscale progressiva. In quest'ottica è necessario rilanciare il nostro Mezzogiorno. Il Recovery è un'opportunità e necessita di una governance che spenda bene i denari. Per rilanciare il diritto al lavoro di giovani e donne non occupati". (Ren)