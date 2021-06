Sardegna: Mostra internazionale "Sardegna isola megalitica", Franceschini, opportunità per tutto il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto il presidente della regione Sardegna, Christias Solinas per il quale la mostra è "una tappa importante del percorso virtuoso di valorizzazione del patrimonio archeologico della Sardegna intrapreso dalla Regione. Possediamo buona parte del patrimonio nazionale e, in particolare al termine di una fase difficile come quella pandemica, dobbiamo rilanciare l'Isola investendo in nuovi modelli di sviluppo: la cultura rappresenta uno scenario possibile e credibile. La Regione Sarda individua nella valorizzazione del patrimonio archeologico uno strumento fondamentale di sviluppo e promozione dell'isola, che sarà realizzato, ha aggiunto, anche con grandi campagne di scavi che interesseranno tutto il territorio e con la collaborazione dell'industria cinematografica, con un progetto su scala mondiale". (segue) (Rsc)